Що відомо про стан постраждалого водія
Іванько перебуває у відділені інтенсивної терапії. Про це заявив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенов.
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Пацієнта Олександра Іванька доставили швидкою допомогою. Я можу сказати тільки одне – медичну допомогу йому надали в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає,
– розповів лікар.
За його словами, щодо Іванька не вживали реанімаційні заходи. Операція пройшла стандартно, без ускладнень.
До речі, усі поранення постраждалий зазнав у ногу. Під час операції він був при свідомості.
Обстріл автомобіля помічника Зеленського: деталі
- Зранку 22 вересня автомобіль Сергія Шефіра потрапив під обстріл під Києвом.
- У машину влучило 12 куль. Сам політик не постраждав, а от водію не так пощастило – його відвезли у лікарню.
- У поліції розглядають 2 версії того, що трапилося: замах з метою тиску на владу та дестабілізація політичної ситуації.
- Поліцейські також перевіряють ймовірну причетність спецслужб іноземних держав до замаху на першого помічника президента. До речі, у Кремлі поспішили запевнити, що не причетні до цього.