Что известно о состоянии пострадавшего водителя

Иванько находится в отделении интенсивной терапии. Об этом заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

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Пациента Александра Иванько доставили скорой помощью. Я могу сказать только одно – медицинскую помощь ему оказали в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет,

– рассказал врач.

По его словам, в отношении Иванько не принимали реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений.

Кстати, все ранения пострадавший получил в ногу. Во время операции он был в сознании.

Обратите внимание! Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что водитель Шефира – "не просто водитель, а надежный и сильный человек". Сам политик знает Иванько уже много лет. Он подчеркнул, что "всем сердцем надеется", что пострадавший выздоровеет.

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