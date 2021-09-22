Что известно о состоянии пострадавшего водителя
Иванько находится в отделении интенсивной терапии. Об этом заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенов.
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Пациента Александра Иванько доставили скорой помощью. Я могу сказать только одно – медицинскую помощь ему оказали в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет,
– рассказал врач.
По его словам, в отношении Иванько не принимали реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений.
Кстати, все ранения пострадавший получил в ногу. Во время операции он был в сознании.
Обстрел автомобиля помощника Зеленского: детали
- Утром 22 сентября автомобиль Сергея Шефира попал под обстрел под Киевом.
- В машину попало 12 пуль. Сам политик не пострадал, а вот водителю не так повезло – его отвезли в больницу.
- В полиции рассматривают 2 версии случившегося: покушение с целью давления на власть и дестабилизация политической ситуации.
- Полицейские также проверяют вероятную причастность спецслужб иностранных государств к покушению на первого помощника президента. Кстати, в Кремле поспешили заверить, что не причастны к этому.