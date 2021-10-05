Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой Израиля Ицхаком Герцогом. Герцог с официальным визитом находится в Киеве.

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Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку Украины

Зеленский поблагодарил Израиль за принципиальную поддержку Украины – ее суверенитета и территориальной целостности.

Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и дальше, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова,

– сказал Зеленский.

Киев обеспокоен политикой России на полуострове

Отметим, что ранее заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко отметил, что Украина обеспокоена тенденциями на оккупированном полуострове. Говорится о том, что Россия наращивает там ядерный потенциал. С таким заявлением Витренко выступил на заседании Генассамблеи к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба в своем блоге написал, что ООН не хватает смелости бросить вызов России – говорится именно о вопросах оккупации Крыма. Такое мнение чиновник высказал по итогам Генассамблеи ООН.

Важно! Во время выступления на Генассамблее ООН президент Зеленский поднимал тему оккупированного Крыма. Глава государства подчеркнул, что это – одна из проблем, на которую малую обращают внимания в Организации. Зеленский добавил, что вместо флоры и фауны на полуострове сейчас военная база.