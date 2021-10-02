Кремль створює видиму легітимність

За словами Бурковського, щоб уникнути повномасштабної війни, треба використати усі дипломатичні можливості. Експерт каже, що Кремль хоче показувати, що він насправді не збирається воювати, хоча всі інші факти показують, що Росія готується до війни усіма силами та уже інтенсивно.

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З іншого боку, Кремль створює видиму легітимність для агресії проти України, тобто показує, що Україна – не обороноздатна, що в Україні порушуються права російськомовних, що Україна готує війну на Донбасі, що Донбас – це вже не частина України. Петро Бурковський аналітик Фонду "Демократичні ініціативи"

За словами Бурковського, Кремль застосовує сили, щоб "покарати Україну". Подібні приклади були в історії до 21 століття, коли "великі держави" часто застосовували військову силу, щоб "покарати" менші держави, які "пручалися" і намагалися відстояти свою незалежність та самостійність.

Росія хоче повернутися у цю парадигму, у 19 століття, коли великі держави можуть на власний розсуд застосовувати Збройні сили та робити все, що їм хочеться. А нам треба використовувати будь-які можливості, щоб уникнути цього конфлікту,

– наголосив експерт.

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський / Фото Демократичних ініціатив

Він зазначив, що Росія здатна на масштабну війну і вона до цього готується. Але, за словами експерта, РФ воює тільки зі слабкими й це аксіома. Перша чеченська війна дуже багато чому навчила росіян, тому з сильним суперником вони не воюють.

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