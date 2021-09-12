Володін вважає, що Зеленський навмисно створює безодню між "братніми народами", адже, на його думку, в Україні більшість населення розмовляє російською мовою.

Зверніть увагу Вперше за час незалежності понад половина українців у побуті розмовляють виключно українською

Зеленський не думає про спільне майбутнє

Спікер російської Державної Думи повторив уже традиційну для російської пропаганди тезу про те, що Володимир Зеленський заявами про повномасштабну війну розділяє "один народ" і не думає про те, як будувати спільне майбутнє України та Росії.

Погано, коли президент країни, у якої кордон з Росією є найдовшим, де більшість людей знає російську мову і розмовляє нею, заявляє про прірву між народами. Це говорить про те, що він не збирається вибудовувати відносини, розділяє один народ, не думає про спільне майбутнє,

– заявив Володін.

Також російський політик звинуватив українського президента в тому, що той збільшує кількість проблем для свого народу. Окрім того, Володін впевнений, що так званий "один народ" живе у різних країнах "через таких політиків як Зеленський".

Цікаво Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни

Володін говорить про повномасштабну війну

На що точно варто звернути увагу, так це на те, що спікер Держдуми активно використовує у своїй заяві словосполучення "повномасштабна війна". Тобто Володін не заперечує того факту, що між Росією та Україною вже йде війна. Також він натякнув на "поганий мир", який Кремль уже скільки часу пропонує нам.

Погано, коли президент країни допускає можливість повномасштабної війни. Навіть якщо ти не маєш політичного досвіду і необхідної підготовки для державної діяльності, навіть якщо все життя звик жартувати і грати ролі – повинен розуміти, що поганий мир кращий за будь-яку війну, тим більше повномасштабну,

– додав Володін.

Також російський спікер заявив, що країнам ЄС треба звернути увагу на дії Зеленського, адже вони "створять проблеми" для європейських країн і можуть втягнути їх у війну. Вочдночас відповідальності Росії за це В'ячеслав Володін не бачить.

Також цікаво Стаття Путіна про Україну – це риторика Гітлера 1938 року, – американський історик