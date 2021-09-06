Такі показники в Україні зафіксували вперше з 1991 року. Кількість тих, хто використовує українську мову в побуті поступово зростає з 2017 року.
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Які зараз показники в Україні
За даними останнього дослідження НАН в Україні приблизно така мовна картина:
- 50,8% спілкуються у побуті українською мовою;
- 27,6% послуговуються російською мовою;
- 21,3% використовує обидві мови.
Якщо порівняти ці дані з показниками 1992 року, коли подібні дослідження проводили вперше, то кількість тих, хто розмовляє українською, зросла на 14%. Водночас кількість тих, хто спілкується російською, знизилася на 1,4%.
Однак, якщо порівнювати з найбільшим показником – 39,2%, який зафіксували в 2006 році, то кількість тих, хто використовує в побуті російську зменшилася на 11,6%.
Також з 1992 року в Україні суттєво знизилася кількість тих, хто послуговується одночасно двома мовами – на 10,7%.
Цікаві тенденції в Україні
Суттєві мовні зміни в побуті українців відбулися в 2014 році. Тоді 6,7% наших громадян перестали спілкуватися в побуті російською, майже 2% почали використовувати обидві мови, а 4,5% українців перейшли на державну мову.