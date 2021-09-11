Професор Єльського університету, фахівець із історії Східної Європи Снайдер під час форуму Ялтинська європейська стратегія зауважив, що стаття Путіна – це сценарій аншлюсу. Свій опус російський президент представив влітку 2021 року.

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Його аргументація: "Ви (Україна – 24 канал) думаєте, що ви держава? Ви насправді не держава. Давайте я вам розповім, які в нас є історичні зв'язки". Це насправді риторика 1938 року, це риторика Гітлера,

– наголосив Снайдер.

За словами історика, саме з цією риторикою Гітлер анексував Австрію.

Опус Путіна – антиєвропейський

Снайдер наголосив, що у своїй статті Путін перекрутив історію Другої світової війни. Цим російський президент намагається виправдати свою агресію у бік України.

Історик повідомив, що є "великий рівень напруження" у словах Путіна про Другу світову війну. Він говорить про СРСР як про жертву трагедії. Водночас згодом Путін поступово стає на бік агресора – захищає пакт Молотова – Ріббентропа як раціональну дію в тих умовах.

За словами Снайдера, історичний опус Путіна – вкрай антиєвропейський.

Одіозна стаття Путіна: головне

У своєму опусі Путін перекрутив історію України та цинічно заявив, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство".

Російський президент наголосив: незалежність України – начебто неможлива без зв'язків із Росією.

За словами президента країни-агресора, "сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи".

Також Путін спробував ще раз обіграти фейкову тезу, що росіяни та українці – начебто один народ.

Зауважте! Тим часом російські бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати позиції ЗСУ. Зокрема, 11 вересня окупанти вбили українського героя.