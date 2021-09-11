Профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы Снайдер во время форума Ялтинская европейская стратегия заметил, что статья Путина – это сценарий аншлюса. Свой опус российский президент представил летом 2021 года.

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Его аргументация: "Вы (Украина – 24 канал) думаете, что вы государство? Вы на самом деле не государство. Давайте я вам расскажу, какие у нас есть исторические связи". Это на самом деле риторика в 1938 году, это риторика Гитлера,

– отметил Снайдер.

По словам историка, именно с этой риторикой Гитлер аннексировал Австрию.

Опус Путина – антиевропейский

Снайдер подчеркнул, что в своей статье Путин исказил историю Второй мировой войны. Этим российский президент пытается оправдать свою агрессию в сторону Украины.

Историк сообщил, что есть "высокий уровень напряжения" в словах Путина о Второй мировой войне. Он говорит о СССР как о жертве трагедии. В то же время позже Путин становится на сторону агрессора – защищает пакт Молотова – Риббентропа как рациональное действие в тех условиях.

По словам Снайдера, исторический опус Путина – крайне антиевропейский.

В своем опусе Путин исказил историю Украины и цинично заявил, что "Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство".

Российский президент подчеркнул: независимость Украины – якобы невозможна без связей с Россией.

По словам президента страны-агрессора, "современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи".

Также Путин попытался еще раз обыграть фейковый тезис, что россияне и украинцы – якобы один народ.

Заметьте! Между тем российские боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины и обстреливать позиции ВСУ. В частности 11 сентября оккупанты убили украинского героя.