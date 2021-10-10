Украинский лидер отметил, что на сегодня должен купить территорию, землю, где будет его дом и дом охраны. Зеленский также отметил: на государственной даче живет, как в гостинице.

Заметьте Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

Все связано только с охраной. Им нужен новый дом,

– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский признался, что перевез туда мебель из дома, который продали. Президентская чета планирует приобрести собственное жилье. Несколько вариантов уже подыскали.

Сейчас пытаются понять, как ускорить процесс: купить уже готовое жилье и сделать там ремонт или приобрести землю и построить новый дом.

Зеленский переехал на государственную дачу