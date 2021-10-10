Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая во время разговора с Зеленским заметила, что якобы Шефир даже собрал свои вещи и съехал из Офиса Президента. В то же время украинский лидер подчеркнул: о таком он даже не слышал.

Заметьте Все связано только с охраной, – Зеленский объяснил, почему до сих пор живет на государственной даче

Зеленский также обратился к Шефиру, который стоял рядом, и в шутку спросил, что "какие-то новости у Екатерины?".

Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы,

– подчеркнул президент.

СМИ о "конфликте" Зеленского и Шефира

По данным СМИ, в сентябре между Зеленским и Шефиром якобы вспыхнул конфликт.

Говорилось даже о том, что помощник президента демонстративно забирал свои вещи с Банковой.

В то же время Шефир остался на своей должности.

Покушение на Шефира: главное