Об этом президент сообщил во время брифинга в Трускавце, где состоялось выездное заседание фракции "Слуга народа". Зеленский считает, что исполнителей найдут.
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Вызвали много людей с известными именами
Я не могу говорить о заказчиках, идет следствие, много людей с очень известным именами – с кем-то общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает – вызвали в соответствующие правоохранительные органы,
– сказал Зеленский.
Относительно встреч Шефира с олигархами – Зеленскому об этом неизвестно
На вопрос журналистов, встречался ли Шефир с олигархами Зеленский ответил, что ему об этом не известно. С Ринатом Ахметовым Шефир встречался, было много сложных моментов – в частности, в энергетике, – добавил президент.
Однако, кого именно вызвали на допросы – Зеленский отметил, что наверное, не имеет права об этом говорить.
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Главное об обстреле машины Сергея Шефира:
- Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира.
- Шефир не пострадал, ранение получил его водитель.
- В машину попали более 10 пуль.
- Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство.