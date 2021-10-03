Об этом президент сообщил во время брифинга в Трускавце, где состоялось выездное заседание фракции "Слуга народа". Зеленский считает, что исполнителей найдут.

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Вызвали много людей с известными именами

Я не могу говорить о заказчиках, идет следствие, много людей с очень известным именами – с кем-то общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает – вызвали в соответствующие правоохранительные органы,

– сказал Зеленский.

Относительно встреч Шефира с олигархами – Зеленскому об этом неизвестно

На вопрос журналистов, встречался ли Шефир с олигархами Зеленский ответил, что ему об этом не известно. С Ринатом Ахметовым Шефир встречался, было много сложных моментов – в частности, в энергетике, – добавил президент.

Однако, кого именно вызвали на допросы – Зеленский отметил, что наверное, не имеет права об этом говорить.

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