Про це президент повідомив пі час брифінгу у Трускавці, де відбулось виїзне засідання фракції "Слуга народу". Зеленський вважає, що виконавців знайдуть.
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Викликали багато людей з відомими іменами
Я не можу говорити про замовників, іде слідство, багато людей з дуже відомим іменами – з кимось спілкувався Сергій, когось знав, когось підозрює – викликали у відповідні правоохоронні органи,
– сказав Зеленський.
Щодо зустрічей Шефіра з олігархами – Зеленському про це невідомо
На питання журналістів, чи Шефір зустрічався з олігархами Зеленський відповів, що йому про це не відомо. З Рінатом Ахметовим Шефір зустрічався, було багато складних моментів – зокрема, в енергетиці, – додав президент.
Проте, кого саме викликали на допити – Зеленський зауважив, що напевно, не має права про це говорити.
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Головне про обстріл машини Сергія Шефіра:
- Вранці 22 вересня у Київській області обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Шефір не постраждав, поранення отримав його водій.
- В машину потрапили понад 10 куль.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за замах на вбивство.