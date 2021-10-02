Про розслідування справи Шефіра очільниця Офісу генпрокурора проінформувала на брифінгу у межах виїзного засідання фракції "Слуги народу" у Трускавці.
Читайте також Замах на Шефіра: правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу – зброї не знайшли
Венедіктова про розслідування замаху Шефіра
Що стосується версій, то вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас більш як 10 версій, з якими ми працюємо,
– заявила Венедіктова.
Вона додала, що наразі жодних із них повністю не відкидають.
Генпрокурорка також спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою: "Ще 22 вересня я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було жодних сумнівів, що це – не постановка". Мовляв, про це свідчать і отвори від куль на дверях машини.
Обстріл авто Сергія Шефіра: коротко
- Авто помічника та друга Володимира Зеленського обстріляли вранці 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині.
- Шефір не постраждав, але поранення отримав його водій. Чоловіка прооперували, лікарі запевняють, що загрози його життю немає.
- Сам Шефір припустив, що метою нападу на нього було бажання певним чином вплинути на президента. Зеленський пообіцяв "сильну відповідь".