Про розслідування справи Шефіра очільниця Офісу генпрокурора проінформувала на брифінгу у межах виїзного засідання фракції "Слуги народу" у Трускавці.

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Венедіктова про розслідування замаху Шефіра

Що стосується версій, то вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас більш як 10 версій, з якими ми працюємо,

– заявила Венедіктова.

Вона додала, що наразі жодних із них повністю не відкидають.

Генпрокурорка також спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою: "Ще 22 вересня я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було жодних сумнівів, що це – не постановка". Мовляв, про це свідчать і отвори від куль на дверях машини.

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