О расследовании дела Шефира руководительница Офиса генпрокурора проинформировала на брифинге в рамках выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

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Венедиктова о расследовании покушения на Шефира

Что касается версий, то они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основных версии, но мы не исключаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем,

– заявила Венедиктова.

Она добавила, что пока никаких из них полностью не исключают.

Генпрокурор также опровергла информацию о том, что это покушение могло быть постановкой: "Еще 22 сентября я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла. У меня не было никаких сомнений, что это – не постановка". Якобы об этом свидетельствуют и отверстия от пуль на двери машины.

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