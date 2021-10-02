О расследовании дела Шефира руководительница Офиса генпрокурора проинформировала на брифинге в рамках выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце.
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Венедиктова о расследовании покушения на Шефира
Что касается версий, то они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основных версии, но мы не исключаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем,
– заявила Венедиктова.
Она добавила, что пока никаких из них полностью не исключают.
Генпрокурор также опровергла информацию о том, что это покушение могло быть постановкой: "Еще 22 сентября я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла. У меня не было никаких сомнений, что это – не постановка". Якобы об этом свидетельствуют и отверстия от пуль на двери машины.
Обстрел авто Сергея Шефира: коротко
- Авто помощника и друга Владимира Зеленского обстреляли утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Мужчину прооперировали, врачи уверяют, что угрозы его жизни нет.
- Сам Шефир предположил, что целью нападения на него было желание определенным образом повлиять на президента. Зеленский пообещал "сильный ответ".