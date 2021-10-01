Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский напомнил, что уже 10 день продолжается расследование покушения на убийство Шефира.

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Предварительные результаты расследования покушения на Шефира

Правоохранители отработали 430 гектаров леса недалеко от места преступления. Оружие пока не удалось найти.

Однако расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты,

– подчеркнул Монастырский.

Кроме того, глава МВД добавил, что правоохранители изучают видео с частных видеокамер.

Он сообщил, что ведомство будет обсуждать вопросы видеонаблюдения. Ведь если бы все камеры были подключены к системе "безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее.

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