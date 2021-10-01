Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский напомнил, что уже 10 день продолжается расследование покушения на убийство Шефира.
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Предварительные результаты расследования покушения на Шефира
Правоохранители отработали 430 гектаров леса недалеко от места преступления. Оружие пока не удалось найти.
Однако расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты,
– подчеркнул Монастырский.
Кроме того, глава МВД добавил, что правоохранители изучают видео с частных видеокамер.
Он сообщил, что ведомство будет обсуждать вопросы видеонаблюдения. Ведь если бы все камеры были подключены к системе "безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее.
Обстрел авто Сергея Шефира: главное
- Машину первого помощника и друга Владимира Зеленского обстреляли утром, 22 сентября, между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Мужчину прооперировали, сейчас врачи "Феофании" рассказали, что "его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил".
- В полиции назвали 2 версии инцидента: покушение, чтобы давить на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.