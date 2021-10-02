Сергій Шефір розповів, що життю потерпілого нічого не загрожує. Про це посадовець повідомив, прибувши на зібрання "Слуг народу" в Трускавці.

Читайте також Офіс генпрокурора розглядає понад 10 версій замаху на Шефіра

Не може встати з ліжка

Я думаю, він ще не може встати ліжка. Там цілий механізм, збирають ногу. Обіцяють, що все буде добре, але поки він не встає, без руху,

– зазначив помічник президента.

За словами Сергія Шефіра, психологічно постраждалий "себе почуває нормально". Навіть сказав, що після всіх подій повернеться на місце водія.

Зверніть увагу! Постраждалого водія Сергія Шефіра після нападу відвезли до "Феофанії". Там лікарі його прооперували – процедура пройшла успішно.

Обстріл авто Шефіра: коротко

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.

На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який тоді перебував у США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

На Київщині обстріляли авто Шефіра: дивіться відео