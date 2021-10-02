Сергій Шефір розповів, що життю потерпілого нічого не загрожує. Про це посадовець повідомив, прибувши на зібрання "Слуг народу" в Трускавці.
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Не може встати з ліжка
Я думаю, він ще не може встати ліжка. Там цілий механізм, збирають ногу. Обіцяють, що все буде добре, але поки він не встає, без руху,
– зазначив помічник президента.
За словами Сергія Шефіра, психологічно постраждалий "себе почуває нормально". Навіть сказав, що після всіх подій повернеться на місце водія.
Обстріл авто Шефіра: коротко
- Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.
- Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.
- На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який тоді перебував у США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.
На Київщині обстріляли авто Шефіра: дивіться відео