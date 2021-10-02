Сергей Шефир рассказал, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Об этом чиновник сообщил, прибыв на собрание "Слуг народа" в Трускавец.

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Не может встать с постели

Я думаю, он еще не может встать. Там целый механизм, собирают ногу. Обещают, что все будет хорошо, но пока он не встает, без движения,

– отметил помощник президента.

По словам Сергея Шефира, психологически пострадавший "себя чувствует нормально". Даже сказал, что после всех событий вернется на место водителя.

Обратите внимание! Пострадавшего водителя Сергея Шефира после нападения увезли в "Феофанию". Там врачи его прооперировали – процедура прошла успешно.

Обстрел авто Шефира: коротко

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада у леса.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который тогда находился в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

На Киевщине обстреляли авто Шефира: смотрите видео