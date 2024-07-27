Маршрут пораненого: що дасть медична е-система, про створення якої заявив Зеленський

Президент анонсував медичну інформаційну систему у військових частинах. Про це він заявив на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

Також Володимир Зеленський дозволив присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

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Що відомо про нову медичну інформаційну систему

Все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець,

– повідомив президент.

Згодом в Міноборони розповіли деталі.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пояснила, що за допомогою нової системи військовий лікар у шпиталі в електронному вигляді зможе проглянути всі маніпуляції, які були зроблені лікарями на різних етапах стосовно пораненого.

За її словами, це дозволить планувати ресурси, а також розуміти, що відбувалося з людиною, коли і на якому етапі.

Що кажуть про ідею Зеленського лікарі

Зараз усі маніпуляції щодо пацієнта занотовані у паперовому вигляді – це історія хвороби. Поранений надає виписний епікриз лікарям, але часто цей папірець губиться.

Доки нова е-система не запрацює на повну, папірці будуть. Стара, паперова, система існуватиме паралельно.

Звісно, новація стане для лікарів додатковим навантаженням, буде потрібно додаткове навчання. Та загалом електронна система спростить роботу.

"Як мінімум, ми зможемо зрозуміти, яка допомога була надана на попередніх етапах. Це набагато легше. Друге – будь-який лікар, який працює з пацієнтом, може сам зайти, внести, змінити свої дані. Це значно спростить для самого пацієнта організацію, бюрократію тощо", – пояснила Суспільному Ольга Щеглюк, лікарка фізично-реабілітаційної медицини Ірпінського військового госпіталю.

Інші пропозиції президента

Буде створено Центр реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців. У планах – впровадження ефективної системи реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами.

Особливу увагу приділять пораненим і тим, хто повернувся з полону.

Зеленський дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції̈ військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Виписний епікриз – це стислий висновок лікаря про перебіг хвороби, результати обстеження та лікування, визначення стану хворого на час виписки із стаціонару, прогноз захворювання, поради щодо подальших лікувально-реабілітаційних заходів.