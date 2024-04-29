29 квітня до Києва із неоголошеним візитом прибув Єнс Столтенберг. Президент Зеленський розповів йому про свої очікування від Альянсу.

Генсек НАТО разом із президентом України виступили перед журналістами. Володимир Зеленський висловився про майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні.

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Київ чекає на рішучий крок від Альянсу

Глава держави розповів, що до пресконференції вони зі Столтенбергом вже почали обговорювати підготовку до літнього саміту. Після спілкування з медіа ця розмова продовжиться.

За словами президента, можна вже зараз впевнено сказати, що саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу або ні.

Зеленський наголосив, що саме там буде вирішено чи буде можливість у ворога Альянсу накладати вето на посилення НАТО.

Україна заслуговує на запрошення НАТО. Нашою силою і нашим захистом спільних цілей, і нашим значенням для майбутнього усієї євроатлантики,

– заявив президент.

Український лідер зазначив, що Альянс не повинен боятися власної сили. Він не має право відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі.

Столтенберг сказав, чи отримає Україна запрошення на саміті

Своєю чергою, виступаючи перед журналістами, Столтенберг заявив, що на саміті у Вашингтоні запрошення України в НАТО чекати не варто.

Водночас генсек висловив сподівання, що Україна в один день стане членом Альянсу, коли буде для цього "правильний час".

Крім того, Столтенберг вважає, що між країнами НАТО та Україною повинні бути довгострокові та серйозні домовленості. Він наголосив, що у Москві мають розуміти, що вони не зможуть перемогти ні сьогодні, ні завтра.

Столтенбрг додав, що між допомогою Києву та власним озброєнням – потрібно обирати Україну.

Нагадаємо, що під час вечірнього звернення Зеленський розповів, що між США та Україною готується двостороння безпекова угода на 10 років, яка включатиме фінансову, політичну та збройну підтримку.