29 апреля в Киев с необъявленным визитом прибыл Йенс Столтенберг. Президент Зеленский рассказал ему о своих ожиданиях от Альянса.

Генсек НАТО вместе с президентом Украины выступили перед журналистами. Владимир Зеленский высказался о предстоящем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.

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Киев ждет решительного шага от Альянса

Глава государства рассказал, что до пресс-конференции они со Столтенбергом уже начали обсуждать подготовку к летнему саммиту. После общения с медиа этот разговор продолжится.

По словам президента, можно уже сейчас уверенно сказать, что саммит в Вашингтоне может стать моментом силы для Альянса или нет.

Зеленский отметил, что именно там будет решено будет ли возможность у врага Альянса накладывать вето на усиление НАТО.

Украина заслуживает приглашения НАТО. Нашей силой и нашей защитой общих целей, и нашим значением для будущего всей евроатлантики,

– заявил президент.

Украинский лидер отметил, что Альянс не должен бояться собственной силы. Он не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле.

Столтенберг сказал, получит ли Украина приглашение на саммите

В свою очередь, выступая перед журналистами, Столтенберг заявил, что на саммите в Вашингтоне приглашения Украины в НАТО ждать не стоит.

В то же время генсек выразил надежду, что Украина однажды станет членом Альянса, когда будет для этого "правильное время".

Столтенберг также считает, что между странами НАТО и Украиной должны быть долгосрочные и серьезные договоренности. Он отметил, что в Москве должны понимать, что они не смогут победить ни сегодня, ни завтра.

Столтенберг добавил, что между помощью Киеву и собственным вооружением нужно выбирать Украину.

Напомним, что во время вечернего обращения Зеленский рассказал, что между США и Украиной готовится двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет, которое будет включать финансовую, политическую и вооруженную поддержку.