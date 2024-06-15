Зеленський зустрівся з президентом Аргентини на Саміті миру

Володимир Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, який не планував візиту до Швейцарії, проте змінив рішення.

Аргентинський лідер на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру заявив, що його країна дотримується принципів справедливості та не підтримує насилля у конфліктах.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Мілеєм

Володимир Зеленський розповів, що в межах саміту вони:

обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів формули миру,

розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.

Дякую за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей,

– заявив Зеленський.

Він також подякував за участь в інавгураційному Саміті миру.

Український лідер пояснив, що Київ цінує широку присутність країн Латинської Америки на Саміті.

"Впевнений, що історія запам'ятає цей наш довгий шлях до миру", – сказав президент України.

Зеленський зустрівся з Мілеєм: дивіться відео

Український лідер зустрівся з президентом Аргентини / Фото зі сторінки Володимира Зеленського в соцмережі Х

Участь Аргентини на Саміті миру у Швейцарії: коротко