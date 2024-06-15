Зеленский встретился с президентом Аргентины на Саммите мира

Владимир Зеленский на Саммите мира встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который не планировал визита в Швейцарию, однако изменил решение.

Аргентинский лидер на первом пленарном заседании Глобального саммита мира заявил, что его страна придерживается принципов справедливости и не поддерживает насилие в конфликтах.

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Что известно о встрече Зеленского с Милеем

Владимир Зеленский рассказал, что в рамках саммита они:

обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов формулы мира,

рассмотрели также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли.

Спасибо за недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей,

– заявил Зеленский.

Он также поблагодарил за участие в инаугурационном Саммите мира.

Украинский лидер объяснил, что Киев ценит широкое присутствие стран Латинской Америки на Саммите.

"Уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру", – сказал президент Украины.

Зеленский встретился с Милеем: смотрите видео

Украинский лидер встретился с президентом Аргентины / Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети Х

Участие Аргентины на Саммите мира в Швейцарии: коротко