На саммит планировал прибыть лидер Колумбии. Вместо этого он отказался от участия в саммите, пишет 24 Канал.

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Что известно о прибытии лидера Аргентины на Саммит мира

Лидер Аргентины Хавьер Милей прибыл на Саммит мира в Швейцарии. Он принял участие в официальной церемонии встречи участников. Аргентинского президента встретили руководители Украины и Швейцарии.

Мы в нашей стране придерживаемся принципов справедливости... Мы осуждаем любое насилие, даже между отдельными людьми. И мы не поддерживаем насилие в конфликтах. Война никогда не может быть решением для проблем, война – не является легитимным инструментом, война – это последнее к чему берутся люди,

– заявил Милей.

Он заявил, что выражает поддержку украинскому народу и Владимиру Зеленскому от народа Аргентины. Политик добавил, что они придерживаются идей мира, разделяют принципы отсутствия агрессии, справедливости и частной собственности.

Кстати, 11 июня СМИ написали, что аргентинский лидер посетит Саммит мира. Также у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Почему президент Колумбии не прибыл на Саммит

Президент Колумбии Густаво Петро планировал посетить Глобальный саммит мира. Однако издание Blu Radio, ссылаясь на лидера страны, заявило об отмене визита в Швейцарию.

Колумбийский лидер сказал журналистам, что якобы саммит не сможет привести к миру между Украиной и Россией.

Латинская Америка не хочет новых войн. Мы хотим скорейшего установления мира, прекращения геноцида против палестинского народа, а также поиска сложных путей решения войны между Украиной и Россией,

– заявил Густаво Петр.

Стоит заметить, что накануне саммита Швейцария сообщила, что в мероприятии примут участие 100 делегаций. Среди них – 57 руководителей государств и правительств из всех регионов мира.

На пресс-конференции по случаю открытия мероприятия Владимир Зеленский заявил, что на саммит прибыли 101 страна и международная организация.