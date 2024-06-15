Аргентинский лидер на первом пленарном заседании Глобального саммита мира заявил, что его страна придерживается принципов справедливости и не поддерживает насилие в конфликтах.
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Что известно о встрече Зеленского с Милеем
Владимир Зеленский рассказал, что в рамках саммита они:
- обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов формулы мира,
- рассмотрели также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли.
Спасибо за недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей,
– заявил Зеленский.
Он также поблагодарил за участие в инаугурационном Саммите мира.
Украинский лидер объяснил, что Киев ценит широкое присутствие стран Латинской Америки на Саммите.
"Уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру", – сказал президент Украины.
Зеленский встретился с Милеем: смотрите видео
Украинский лидер встретился с президентом Аргентины / Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети Х
Участие Аргентины на Саммите мира в Швейцарии: коротко
- Украина стремится привлечь как можно больше союзников и партнеров среди стран Глобального Юга. Ведь там, в отличие от Запада, далеко не всегда преобладает проукраинская позиция.
- Накануне Саммита мира в Швейцарии президент страны Виола Амгерд заявила, что из не менее 90 стран-участниц саммита половина – из Глобального Юга. В частности, из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил ERR, что Таллинн вместе с Буэнос-Айресом взяли на себя ответственность обеспечить пятый пункт формулы мира Владимира Зеленского, предусматривающий действие принципа территориальной целостности и Устава ООН. Говорится об устойчивости принципа международного права.
- Эстонский чиновник объяснил, что это не означает прекращение российской оккупации в Украине. Однако объяснил, что говорится об активном поведении во всех международных организациях, координацию, распространение месседжей и не только в ключе стран, которые с государствами соглашаются, но, например, и среди стран Глобального Юга или других стран.