Аргентинський лідер на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру заявив, що його країна дотримується принципів справедливості та не підтримує насилля у конфліктах.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Мілеєм

Володимир Зеленський розповів, що в межах саміту вони:

обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів формули миру,

розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.

Дякую за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей,

– заявив Зеленський.

Він також подякував за участь в інавгураційному Саміті миру.

Український лідер пояснив, що Київ цінує широку присутність країн Латинської Америки на Саміті.

"Впевнений, що історія запам'ятає цей наш довгий шлях до миру", – сказав президент України.

Зеленський зустрівся з Мілеєм: дивіться відео

Український лідер зустрівся з президентом Аргентини / Фото зі сторінки Володимира Зеленського в соцмережі Х

Участь Аргентини на Саміті миру у Швейцарії: коротко