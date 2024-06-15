Аргентинський лідер на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру заявив, що його країна дотримується принципів справедливості та не підтримує насилля у конфліктах.
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Що відомо про зустріч Зеленського з Мілеєм
Володимир Зеленський розповів, що в межах саміту вони:
- обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів формули миру,
- розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.
Дякую за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей,
– заявив Зеленський.
Він також подякував за участь в інавгураційному Саміті миру.
Український лідер пояснив, що Київ цінує широку присутність країн Латинської Америки на Саміті.
"Впевнений, що історія запам'ятає цей наш довгий шлях до миру", – сказав президент України.
Зеленський зустрівся з Мілеєм: дивіться відео
Український лідер зустрівся з президентом Аргентини / Фото зі сторінки Володимира Зеленського в соцмережі Х
Участь Аргентини на Саміті миру у Швейцарії: коротко
- Україна прагне залучити якомога більше союзників та партнерів серед країн Глобального Півдня. Адже там, на відміну від Заходу, далеко не завжди переважає проукраїнська позиція.
- Напередодні Саміту миру у Швейцарії президентка країни Віола Амгерд заявила, що з щонайменше 90 країн-учасниць саміту половина – з Глобального Півдня. Зокрема, з Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії.
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив ERR, що Таллінн разом з Буенос-Айресом взяли на себе відповідальність забезпечити п'ятий пункт формули миру Володимира Зеленського, що передбачає дію принципу територіальної цілісності та Статуту ООН. Мовиться про стійкість принципу міжнародного права.
- Естонський посадовець пояснив, що це не означає припинення російської окупації в Україні. Проте пояснив, що мовиться про активну поведінку в усіх міжнародних організаціях, координацію, поширення меседжів і не лише в ключі країн, які з державами погоджуються, але, наприклад, й серед країн Глобального Півдня чи інших країн.