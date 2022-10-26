Окупанти створили такі загрози, яких ніхто в Європі ще не мав: Зеленський звернувся до українців

Бійці ЗСУ вже 245 днів стримують навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 26 жовтня традиційно звернувся до українців.

Президент розповів, що сьогодні провів велику нараду щодо ситуації в енергетиці. В ній взяли участь урядовці, представники енергетичних компаній та ДСНС.

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Зеленський провів нараду щодо енергетичної безпеки

Глава держави зазначив, що під час наради говорили про різне, зокрема:

відновлення пошкоджених об'єктів,

захист генерації,

забезпечення доступу людей до енергії.

Окремо також проаналізували стан атомної та гідрогенерації, зокрема ситуацію на Запорізькій атомній станції та Каховській гідроелектростанції.

Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають,

– зазначив Зеленський.

Президент подякував усім працівникам енергогалузі, рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній. Адже вони працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність української енергосистеми.

"У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері", – додав глава держави.

Він наголосив, що, хоч би що робив ворог, завдання українців – ламати його плани й захищати Батьківщину.

"І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", – закликав Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Українські бійці успішно збивають ворожі дрони-камікадзе

Президент розповів, що ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку, біля Авдіївки.

Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що також тривають активні дії на інших напрямках.

"Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України", – зауважив глава держави.

За його словами, 26 жовтня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території України. У Повітряних сил є хороші результати – бійці приземлили черговий вертоліт окупантів та дрони.

"До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Росії вже не вдасться відновити ці втрати. Президент подякував усім українським бійцям за поступову й незворотну демілітаризацію ворога.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб звільнити наших людей із російського полону. Сьогодні нарешті можна вже повідомити про звільнення ще 10 українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви", – додав президент.

Глава держави підкреслив, що прискорити обміни може будь-який український підрозділ на передовій шляхом взяття окупантів у полон. Адже чим більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, тим швидше українців вдасться повернути додому.

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Росія знову хоче повернути загрозу глобальної кризи

Зеленський розповів, що сьогодні до Києва з візитом прибув президент Гвінеї-Бісау. Також він головує в Економічному співтоваристві країн західної Африки.

"Фактично він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства. І це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого", – додав президент.

Він зазначив, що Україна послідовно розширює контакти з Африкою та наповнює їх новим змістом.

"Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії. Дуже важливо, щоб на цьому континенті, де вплив Кремля традиційно суттєвий, чули українську позицію й знали повну правду про те, що реально відбувається. Ми це забезпечуємо", – пояснив глава держави.

За його словами, щодня триває й робота над тим, щоб захистити зернову експортну ініціативу.

Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність усіх наших партнерів – все ж таки гарантувати продовольчу безпеку й покінчити з цією брудною російською грою з голодом,

– заявив Зеленський.

Він додав, що наразі через свідоме російське гальмування українського продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов'язання, становить вже 175.

"І це не просто якась там торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і у Європі", – наголосив президент.

За його словами, якщо все ж таки Кремлю вдасться втілити негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою. Росія як держава-терорист заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї, і Зеленський вдячний тим лідерам і політикам, які це розуміють і забезпечують.

"Вдячний, зокрема, Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму. І такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу – сама ж Росія своїми діями не залишає альтернативи. Я дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російського терору! Слава всім, хто воює й працює заради свободи України! Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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