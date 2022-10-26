Мелоні обіцяє підтримувати Україну

Так вважає прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Відповідну заяву вона озвучила під час виступу у Сенаті.

Увага Мелоні обіцяє підтримувати Україну й не піддаватися на шантаж Путіна

Єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе,

– сказала Мелоні.

Рішеннями щодо України Італія вирішує свою долю

Вона також наголосила, що навіть якби Італія й відмовилася від військової підтримки України, Захід продовжив би допомогу. Це життєво важливо для Італії, щоб зберегти свій міжнародний авторитет.

Тому це не змінило б результат для України, але змінило б підхід, який будуть мати інші до нас, до нашої довіри, надійності навіть на комерційному рівні,

– пояснила італійська прем'єрка.

Мелоні зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – близько 80%.

"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – підсумувала вона.

Зверніть увагу! Джорджія Мелоні 22 жовтня склала присягу глави уряду Італії. Президент Володимир Зеленський привітав політикиню. Український лідер побажав новому італійському уряду успішно відповідати на всі виклики сьогодення.

Коротко про призначення Мелоні:

Мелоні стала першою жінкою – прем'єр-міністром Італії. Попри те, що Мелоні очолює коаліцію ультраправих і правих партій, які прийшли до влади в країні вперше з початку Другої світової війни, вона наголошувала на незмінній підтримці України.

У своєму першому зверненні до італійської Палати депутатів у вівторок вона заявила, що Італія не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.

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