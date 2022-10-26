Мелоні обіцяє підтримувати Україну
Так вважає прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Відповідну заяву вона озвучила під час виступу у Сенаті.
Увага Мелоні обіцяє підтримувати Україну й не піддаватися на шантаж Путіна
Єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе,
– сказала Мелоні.
Рішеннями щодо України Італія вирішує свою долю
Вона також наголосила, що навіть якби Італія й відмовилася від військової підтримки України, Захід продовжив би допомогу. Це життєво важливо для Італії, щоб зберегти свій міжнародний авторитет.
Тому це не змінило б результат для України, але змінило б підхід, який будуть мати інші до нас, до нашої довіри, надійності навіть на комерційному рівні,
– пояснила італійська прем'єрка.
Мелоні зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – близько 80%.
"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – підсумувала вона.
Коротко про призначення Мелоні:
- Мелоні стала першою жінкою – прем'єр-міністром Італії. Попри те, що Мелоні очолює коаліцію ультраправих і правих партій, які прийшли до влади в країні вперше з початку Другої світової війни, вона наголошувала на незмінній підтримці України.
- У своєму першому зверненні до італійської Палати депутатів у вівторок вона заявила, що Італія не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.
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