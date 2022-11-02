Зернова угода працюватиме, заяви Кремля про гарантії безпеки: головне зі звернення Зеленського

Ввечері, 2 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян України. Він вкотре наголосив, що потрібно зі скептицизмом сприймати заяви Кремля, та згадав про підтримку від інших країн.

Уже 252 дні триває повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу – у Кремлі сказали, що вимагають від України "гарантій безпеки". Зеленський прокоментував абсурдні заяви держави-терористки.

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Яка ситуація зі зерновою угодою

Нещодавно у Росії говорили про те, що не будуть дотримуватись зернового договору, однак Володимир Зеленський констатував, що зелений коридор у Чорному морі для українських суден функціонує.

Експортна зернова ініціатива продовжує працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово й дієво відреагувала ООН та особисто генеральний секретар Гутерреш та президент Туреччини Ердоган,

– сказав глава держави.

Держави-союзниці оперативно відреагували на спробу Росією спровокувати кризу та переконались у тому, що це держава-терористка, яка стоїть на заваді продовольчій безпеці.Президент також зазначив, що через цю ситуацію відбулось зниження вартості пшениці та кукурудзи. Сталося це завдяки тому, що світ не повівся на шантаж Кремля.

Повне звернення президента 2 листопада: дивіться відео з телеграм-каналу Зеленського

Не було б війни – не було б кризи

Зеленський підкреслив, що причиною того, що Росія сміє диктувати свої умови – є повномасштабне вторгнення в Україну.

Якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах,

– сказав президент.

Такі країни, як Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В'єтнам та інші цьогоріч переплатили десятки мільярдів доларів за харчові продукти. Причиною цього є дестабілізація Кремлем міжнародної торгівлі.

Розмова з Ердоганом

Також важливо, що сьогодні у телефонному режимі обговорили питання зернового коридору президенти України та Туреччини. Глави двох держави – Ердоган та Зеленський – зачепили такі теми в ході розмови:

безпека в Чорному морі загалом;

робота Кримської платформи;

повернення українських військовополонених і політичних в'язнів в Україну;

постійні російські провокації;

атаки іранськими дронами;

ракетні удари російської армії.

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: на Донеччині тяжко

Відбулась, окрім інших подій, Ставка Верховного Головнокомандувача. На порядку денному була ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої. Президент та подякував та відзначив за стійкість та героїзм:

бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади;

військових 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Там (на Донеччині – 24 канал) цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину,

– наголосив Зеленський.

Також на Ставці розглянули ситуацію й на інших напрямках – на Харківщині, Луганщині, Південь країни. Головна мета для ЗСУ – повністю звільнити всі української землі від окупантів.

Перемовини з Іспанією

Верховний головнокомандувач констатував, що провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії. Той сьогодні був в Україні. Зеленський подякував Іспанії за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави.

З представником країни-союзниці він обговорив, що може додатково посилити захист України. Зокрема, разом з Іспанією Україна працює, аби забезпечити повітряний щит від ворожих ракет.

Тімоті Снайдер з Україною

Згадав Зеленський і про нового амбасадора благодійної платформи United24. Ним став відомий і талановитий історик Тімоті Снайдер. За словами президента, його ім'я в Україні добре відоме, адже Снайдер один із тих, хто незмінно захищає історичну правду про українців і пояснює світу, чому Україна важлива.

Зараз пан Снайдер приєднався до збору коштів для посилення нашої протиповітряної оборони. Він зосередиться на проєкті "Ловця Шахідів".