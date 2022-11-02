Зеленский обратился к украинцам на 252-й день войны
2 ноября 2022 , 22:52Читати новину українською
Вечером 2 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам Украины. Он подчеркнул, что нужно со скептицизмом воспринимать заявления Кремля, и вспомнил о поддержке от других стран.
Уже 252 дня идет полномасштабное вторжение России в наше государство – в Кремле заявили, что требуют от Украины "гарантий безопасности". Зеленский прокомментировал абсурдные заявления государства-террористки.