Росія вбиває і депортує дітей, Кремль обходить санкції: Зеленський анонсував потужні кроки

Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки ворога. Ввечері 4 червня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. На ній були присутні представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, Офісу Президента, повідомляє 24 Канал.

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Рятувальна операція на Дніпропетровщині завершилася

Зеленський розповів, що 4 червня рятувальна операція в місті Підгородне, де російська ракета зруйнувала будинки, завершилася. 25 людей зазнали поранень, серед них – 5 дітей:

6-річний Давид госпіталізований у важкому стані,

11-річний Денис теж госпіталізований у важкому стані,

15-річний Олександр – у важкому стані,

17-річна Ліза лікується амбулаторно,

10-річна Кіра – мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне.

Боляче бачити такі звіти. Ліза, 2 роки дівчинці, вона була вбита цією російською ракетою, ймовірно, "Іскандер". Мої співчуття рідним і близьким,

– заявив президент.

За його словами, російський терор забрав життя сотень українських дітей. Лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни, достеменно відомо про загибель 485 малюків.

"Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини. На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію", – зазначив український лідер.

Зокрема, після деокупації всі дізнаються про:

те, скільки людей та дітей перебувають у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, російської агресії,

скільки ще досі перебувають під руїнами у спалених Росією українських містах і селах.

"Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути", – підкреслив глава держави.

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Кожен воєнний злочинець буде покараний

Президент зазначив, що сьогодні в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, які нібито мають право вершити долю народів. Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції,

– підкреслив Зеленський.

Він подякував усім у світі, хто:

підтримує зусилля України заради справедливості та покарання кожного, хто приніс на українську землю терор, вбиває й депортує дітей і дорослих,

допомагає роботі Міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі,

допомагає організовувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України – того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни.

"Хай вироки щодо рашистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, – законні та справедливі вироки – будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість. І що все ж таки настане той час, коли діти на Землі – в Україні та будь-де ще – будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій", – наголосив український лідер.

За його словами, ось чому так важливо, щоб сила справедливості та відповідальності була потужною згадкою про кожне життя, яке забрало зло – Росія.

"І частиною цієї відповідальності – обов'язковою частиною – на сьогодні є санкції", – заявив глава держави.

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Президент провів нараду щодо санкцій

Зеленський розповів, що також він сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій, на якій були присутні представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, ОП.

Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими,

– зауважив президент.

Він додав, що Україна бачить кожен напрямок обходу наявних санкцій та кожну країну, чия територія, юрисдикція чи громадяни використовуються Росією для продовження терору.

"І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть. Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії! Слава всім нашим воїнам! І дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні!" – підсумував глава держави.