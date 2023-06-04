Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що ОП з цим розбиратиметься, повідомляє 24 Канал.

Варто зауважити, що дії охоронця кваліфікували за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

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В ОП з'ясовуватимуть, чому охоронця помістили у СІЗО

Кулеба заявив, що Офіс Президента встановлюватиме, чому охоронець, підозрюваний у справі про закрите укриття в Києві, отримав найсуворіший запобіжний захід.

Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення,

– зауважив заступник голови ОП.

Він підсумував, що ОП хоче добитися ясності в цьому питанні.

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