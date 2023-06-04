Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона заявил, что ОП с этим будет разбираться, сообщает 24 Канал.

Следует заметить, что действия охранника квалифицировали по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть людей. Ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

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В ОП будут выяснять, почему охранника поместили в СИЗО

Кулеба заявил, что Офис Президента будет устанавливать, почему охранник, подозреваемый по делу о закрытом укрытии в Киеве, получил самую строгую меру пресечения.

Будем отдельно разбираться с вопросом, почему такую суровую меру вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а остальные люди получили другие решения,

– заметил заместитель председателя ОП.

Он подытожил, что ОП хочет добиться ясности в этом вопросе.

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