Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона заявил, что ОП с этим будет разбираться, сообщает 24 Канал.
Следует заметить, что действия охранника квалифицировали по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть людей. Ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.
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В ОП будут выяснять, почему охранника поместили в СИЗО
Кулеба заявил, что Офис Президента будет устанавливать, почему охранник, подозреваемый по делу о закрытом укрытии в Киеве, получил самую строгую меру пресечения.
Будем отдельно разбираться с вопросом, почему такую суровую меру вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а остальные люди получили другие решения,
– заметил заместитель председателя ОП.
Он подытожил, что ОП хочет добиться ясности в этом вопросе.
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Закрытое укрытие в Киеве: главное
- Во время обстрела столицы 1 июня погибли 3 человека – женщины 33 и 34 лет, а также 9-летняя девочка. Во время тревоги они хотели спрятаться в укрытии поликлиники №3 в Деснянском районе, однако дверь была закрыта.
- Очевидцы уверяют, что люди стучали и умоляли их пустить, но охранник закрылся изнутри. Кроме этого, по их словам мужчина якобы был в состоянии алкогольного опьянения, а это убежище уже не в первый раз закрыто во время воздушной тревоги.
- Следователи задержали и сообщили о подозрении четырем людям – первому заместителю Деснянской районной государственной администрации, директору больницы, заместителю директора по техническим вопросам, а также охраннику медицинского учреждения.
- Вскоре им выбрали меры пресечения. Самую жестокую – охраннику, другим – домашний арест.