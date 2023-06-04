Министр стратегической промышленности Александр Камышин 4 июня заслушал результаты работы комиссии по ревизии укрытий Киева за первый день работы. В некоторые инспекторы даже не смогли попасть.

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Результат инспекции – неудовлетворительный

Камышин рассказал, что по состоянию на 8 утра проверили 1078 объектов. Из них половина нерабочие, то есть они либо не готовы к использованию, либо комиссия не смогла их открыть.

С недоверием воспринял то, что половина была открыта и признана готовой. Когда мы вчера избирательно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открыли, то они оказались непригодными для использования,

– отметил министр.

По его словам, команда объяснила высокий процент открытых и готовых к использованию укрытий за первый день проверки тем, что большинство проверенных убежищ были в школах, детсадах и больницах, а там ситуация немного лучше, чем в целом по городу.

Важно! Также Камышин сообщил, что в телеграме запустили чат-бот відкрий_укриття, в котором можно самостоятельно оценить ближайшее убежище. Киевлян просят приобщиться к ревизии.



Результат проверки укрытий в Киеве / Инфографика Александра Камышина

Укрытия должны быть пригодны для использования

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона заявил, что утром 4 июня все увидели первые результаты проверки укрытий в Киеве.

Результат, к сожалению, неудовлетворительный, но это был уже ожидаемый результат из-за того, что мы видели многочисленные жалобы, поступавшие за эти сутки,

– заметил Кулеба.

По его словам, здесь важно четко разделить и сказать о том, что местные власти, конечно, полностью ответственны за обустройство укрытий простейших или другого класса. Однако самое главное, что бюджет Киева полностью позволяет привести в соответствующее состояние максимальное количество укрытий и бомбоубежищ.

"И это необходимо было сделать. Поэтому сейчас нужно максимально быстро принимать оперативные решения для того, чтобы алгоритм соответствующий для Киева относительно доступа людей в укрытие и к их состоянию был максимально быстро принят и реализован. Чтобы это было сделано настолько быстро, насколько это будет оценено людьми, как нормальная и эффективная работа", – подчеркнул заместитель председателя ОП.

Он добавил, что сейчас:

нет понимания алгоритма, кто отвечает за то, чтобы люди попали в бомбоубежище,

нет автоматического доступа через определенные QR-коды или карточки, несмотря на то, что технологии позволяют сделать любой вариант такого доступа,

возникает много вопросов, а как же их держать открытыми, чтобы туда не заходили посторонние люди.

"Это все прописано у нас и в законодательстве, и в нормативных документах. Это просто все необходимо срочно привести в порядок, чтобы все люди четко понимали, где расположены их укрытия, как туда попасть и что там нормальные условия, где люди могут находиться определенное время", – подытожил Кулеба.

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