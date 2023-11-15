Від цього виграє кожна держава на континенті, – Зеленський про важливість посилення України

15 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців. У своєму зверненні він підбив підсумки 630 дня повномасштабного вторгнення.

Почав своє звернення президент з ракетного удару росіян по Селидовому, що на Донеччині. Окупанти атакували житлові будинки.

Читайте також Путін вимагає результатів до середини грудня: Зеленський розповів про втрати Росії під Авдіївкою

Атакували Донеччину та Запоріжжя

Глава держави зазначив, що внаслідок ракетного удару є жертви. Також, імовірно, під завалами є люди. Він додав, що впродовж всього дня триває розбір завалів. Усім постраждалим уже надали допомогу. Зруйновані внаслідок атаки понад 20 будинків.

Окупанти завдали іншого удару, але вже по Запоріжжю. На жаль, серед загиблих – хлопці-рятувальники. Після першого влучання вони прибули на місце, щоб надавати допомогу. Втім, ворог завдав повторного удару, який забрав їхні життя. Президент висловив співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрав російський терор.

Багато міжнародної комунікації

За словами президента, 15 листопада було багато міжнародної комунікації. Передовсім обговорювалося, як надати нашій державі більше захисту, щоб можна було оборонятися від російських ракет.

Поспілкувався з главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Він подякував за принципову та потужну допомогу як Україні, так і захисту українців.

Україна дуже цінує, що Італія – поруч із нами в цей час. Цінуємо й особисту енергію Джорджі, пані голови уряду, усю ту активність, із якою вона аргументує допомогу нашій державі. Обговорили нашу безпекову співпрацю, пакети підтримки. Обмінялись думками щодо ситуації у Європі та світі. Обговорили й дещо про новий санкційний пакет Євросоюзу,

– зазначив він.

Президент додав, що у 2024 році Італія буде головувати у "Групі семи". Відтак, уже зараз держави напрацьовують відповідні спільні, пріоритети.

Також Зеленський поспілкувався з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Він висловив вдячність за підтримку та справедливу високу оцінку українських успіхів у наближенні до Європейського Союзу.

Дуже важливо, щоб уся наша Європа посилювалась, і від цього виграє кожна держава на континенті, яка поважає спільні правила ЄС,

– підкреслив він.

Глава держави додав, що обговорили підготовку української енергетики до зими, а також імовірного загострення російського терору проти об'єктів енергоінфраструктури. Також обговорили економічні питання, важливі для України та Словаччини.

Крім того, перемовини глава держави провів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорювали оборонну підтримку, посилення української ППО, мобільних вогневих груп і захисту від російських дронів. Він зазначив, що є конкретні домовленості.

Також подякував Канаді ща її незмінне лідерство у санкціях проти Росії. Він додав, що є нова та важлива ініціатива – коаліція партнерів для повернення українських дітей, депортованих до Росії.

А ще обговорили питання добудови музею Голодомору-геноциду. З цим Україні Канада погодилася допомогти. Володимир Зеленський зазначив, що вдячний Джастінові Трюдо та всьому суспільству Канади за таке розуміння нашої держави.

Провів Зеленський кілька нарад

Він відзначив нараду з представниками правоохоронного сектору. На ній був присутній керівник СБУ. Він доповів про протидію колаборантам і захист українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині України.

Крім того, була нарада з міністром оборони й іншими урядовцями. За словами президента, всі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості нашої держави проводити наступальні операції та спроможності зміцнювати Україну, долати проблеми, які накопичилися.

Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися,

– наголосив президент.

Він додав, що ми повинні зберігати нашим головним пріоритетом оборону. І що на щоденній основі маємо давати Україні більше сили.