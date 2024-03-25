Коли Путіна не стане, запит на терор і насильство щезне, – Зеленський у зверненні

Президент записав традиційне звернення до громадян. У ньому він згадав цинічні обстріли балістикою наших міст. Також глава держави розповів про потужну роботу військового керівництва та прокоментував чергову маячню від Путіна.

Президент Зеленський подякував ліквідаторам наслідків чергових російських ударів по містах України. Лідер назвав необхідну умову для припинення терору, передає 24 Канал.

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"На щастя, діти не постраждали"

Своє звернення глава держави розпочав зі згадки ранкового обстрілу Києва балістичними ракетами. Під час цієї атаки були зруйновані приміщення Академії мистецтв, постраждали люди.

Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів триває увесь день,

– підсумував Зеленський.

Крім того, президент згадав за непросту ситуацію в Одесі, Миколаєві та Харкові після ударів по енергообʼєктах.

"Чітко плануємо наші дії"

: 25 березня зранку окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву . Відбулося падіння уламків у чотирьох районах міста. Зокрема, на Печерську пошкоджень зазнав н авчальний заклад . 10 людей постраждали. Увечері балістикою вже атакували Одесу . Ворог двічі поцілив по рекреаційній зоні. Там поранені четверо людей.

Також Зеленський сьогодні заслухав доповіді вищого військового керівництва, зокрема Буданова, Сирського, Умєрова, Малюка.

Президент підкреслив, що провів грунтовні розмови про те, як і надалі зменшувати терористичний потенціал Росії. Окремо Зеленський привітав СБУ із їхнім святом. Він наголосив, що це відомство спправді сильно б'є ворога і досягає дуже потрібних результатів.

Найбільше вікно для терору

Не міг залишити осторонь Зеленський чергову цинічну заяву Путіна, в якій він знову намагався звинуватити Україну у теракті під Москвою.

Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою. Це знову транслювали по телебаченню Знову звинувачує Україну. Хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча саме він два десятиліття живиться терором. Путін – найбільше вікно для терору. Коли його не стане, запит на терор і насильство щезне,

– заявив Зеленський.

Особлива вечеря

: 25 березня Путін вкотре прокоментував теракт у "Крокусі". Російськи диктатор знову натякав, що нібито саме Україна стоїть за масовим вбивством у ТРЦ. Так, очільник Кремля сказав, теракт у "Крокусі" – буцімто ланка у цілій серії спроб тих, хто "з 2014 року воює з Росією руками неонацистського київського режиму". Також він зазначив, що його бентежить нібито той факт, що терористи після злочину їхали у бік кордону з Україною.

Сьогодні президент також взяв участь в іфтарі, особливій вечері, яка відбувається у час місяця Рамадан, разом із представниками українсько-мусульманської спільноти.

Разом із воїнами – мусульманами, представниками дипломатичного корпусу, державами глобальної мусульманської громади та представниками кримськотатарського народу.