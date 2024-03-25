Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив принцип роботи ракети "Циркон" і порівняв з "Онікс".

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Як побудована ракета "Циркон"

За словами Світана, "Циркон" побудована на базі протикорабельної ракети "Онікс". Це стара розробка радянських часів.

"Там прямоточний двигун з прямим впорскуванням палива. Використовується керосин або децилін – спеціальне паливо для такого виду. Коли запускається двигун, він може стійко працювати для розгону ракети до певних швидкостей", – розповів він.

Після того, як ракета виходить на певний розрахунковий режим, її починає розганяти сам двигун. Чим більша швидкість – тим стійкіше працює двигун. Так побудована конструкція прямоточного двигуна. На великих висотах ракета може розганятися до великих швидкостей.

"Наприклад, на висотах 20 – 40 кілометрів уже розрядженому повітрі, але за рахунок швидкості достатньо, щоб двигун працював. Розганяється до 10 махів приблизно до 10 тисяч км/год в залежності від швидкості", – зазначив Світан.

Яка різниця з "Онікс"

"Циркон" утричі більша за "Онікс". Остання запускається з берегових ракетних комплексів "Бастіон".

"Використовується на дальність у середньому 300 кілометрів. Але є деякі "Онікс-М" – вони можуть сягати до 800 кілометрів. За великим рахунком до Києва могли б дійти. У "Онікса" швидкості менше – від 2 до 2,5. Це вже у "Цикрона" до 10 махів. Це вже рахується за гіперзвукову ракету. Будь-яка ракета, яка рухається зі швидкістю більше 5 махів вважається гіперзвуковою", – пояснив військовий експерт.

"Цирконів" менше ніж "Оніксів". Перші ввели на бойову роботу лише рік тому, зазначив Світан. Росіянам треба декілька років для їхнього виробництва.

"Оніксів" дійсно багато, але немає для росіян по чому бити – мало цілей. Система наведення гарно працює по кораблях. Інша справа – бити по містах та забудовах. Там інакше працює система наведення", – додав він.

Чи можна збити дану ракету

На думку військвого експерта, росіяни викорситовуватимуть ракети "Циркон" не масово. Ймовірно, битимуть точково і намагатимуться кудись дістати.

"Зараз до неї ще не звикли, але є алгортими перехоплення. Я думаю, що декілька ракет вже перехоплено і алгоритми будуть розповсюджені на всі системи. Для нас така ракета буде рядовою. До того ж "Циркон" трохи слабша за "Кинжал". Остання найнебезпечніша серед тих, що є у росіян", – додав Світан.

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