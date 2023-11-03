Чи отримає Україна допомогу після рішення Конгресу: що кажуть у Зеленського і в Білому домі
Палата представників США відмовилася підтримати запит Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Палата представників вирішила розділити пакети допомоги для України та Ізраїлю. Представник Володимира Зеленського у Раді впевнений, що Україна отримає допомогу.
Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу прокоментував схвалення Палатою представників США проєкту закону про надзвичайну допомогу лише для Ізраїлю, пише 24 Канал.
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Україна може отримати допомогу від США на меншу суму
На думку Веніславського, законопроєкт США про надання Україні оборонної допомоги буде підтриманий у Конгресі. Однак, за його словами, може йтися не про ті суми, які раніше назвав Байден.
Навіть якщо розглядати негативний варіант, то все одно законопроєкт про надання Україні допомоги буде ухвалений,
– переконаний він.
Він зауважив, що на сьогодні є підтримка України серед представників Республіканської партії, так і демократів.
"Тому якихось вкрай негативних результатів розгляду питання про надання Україні фінансової, військово-технічної допомоги особисто я не очікую", – резюмував нардеп.
За даними ЗМІ, президент США накладе вето на законопроєкт з допомогою тільки Ізраїлю.
США почала надавати Україні невеликі пакети військової допомоги
- У Білому домі заявили, що Сполучені Штати почали відправляти Україні невеликі пакети військової допомоги, щоб розтягнути підтримку в умовах безвихідної ситуації, в якій опинився Конгрес у питанні фінансування України, повідомляє Reuters.
- Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США мають намір якомога довше підтримувати Україну, поки Конгрес обговорює питання про надання нової допомоги.
- 3 листопада США оголосили про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.
- Окремо Міністерство оборони США замовляє для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму 300 мільйонів доларів. Їх передадуть через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передання зі складів армії США.