У Зеленського кивають на Порошенка через недосконалий "Мінськ", але "працювати можна"

У Офісі Президента визнають, що мінські угоди непросто виконати через політичні обставини. Втім, їхній зміст дозволяє робити певні кроки на користь України.

Це може забезпечити повернення окупованого Донбасу під контроль нашої держави, гарантуючи її суверенітет. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Якби не Порошенко, "Мінськ" був би продуманим

Подоляк наголосив, що домовленості потребують значної дипломатичної роботи.

Якби в 2014 – 2015 роках дипломатію України очолювала далекоглядна і не схильна до тіньових схем та змов людина, а не пан Порошенко, текст мінських угод міг би бути трохи більш виваженим та продуманим,

– заявив Подоляк.

За його словами, попри всі оцінки та інші обставини, саме цей документ є базовим на шляху до миру.

Данілов озвучив думку суспільства

Михайло Подоляк зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив одну з дискусійних в суспільстві думок, заявивши, що "Мінськ" мав бути раціональнішим.

Але зараз ми можемо, а отже, і повинні шукати новий формат кроків. Таким чином у рамках наявних і поки що безальтернативних мінських угод маємо забезпечити чесний, справедливий, стабільний процес деокупації наших територій,

– сказав політик.

Михайло Подоляк підкреслив, що це посилює Україну.

Останні заяви про мінські домовленості

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що не бачить сенсу у перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Пояснював це тим, що у документі прописані дуже чіткі кроки.

Глава російського МЗС Сергій Лавров казав, що вирішити ситуацію на Донбасі можна, мовляв, лише через мінські домовленості. Він навіть погрожував, що жодного іншого варіанту для Києва буцімто не існує.

На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, Україна може використати мінські домовленості у власних інтересах. Тому виходити з них точно не треба. Відповідні угоди є базисом для української дипломатії.

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Мінські угоди – це узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі. Верховна Рада України не ратифікувала їх як міжнародно-правові договори. Українська сторона наполягала на перегляді цих угод.