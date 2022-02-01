У Зеленского кивают на Порошенко из-за несовершенного "Минска", но "работать можно"

В Офисе президента признают, что минские соглашения непросто выполнить из-за политических обстоятельств. Впрочем их содержание позволяет делать определенные шаги в пользу Украины.

Это может обеспечить возвращение оккупированного Донбасса под контроль нашего государства, гарантируя его суверенитет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Если бы не Порошенко, "Минск" был бы продуманным

Политик подчеркнул, что договоренности требуют значительной дипломатической работы.

Если бы в 2014 – 2015 годах дипломатию Украины возглавлял дальновидный и не склонный к теневым схемам и заговорам человек, а не господин Порошенко, текст минских соглашений мог бы быть немного более взвешенным и продуманным,

– заявил Подоляк.

По его словам, несмотря на все оценки и другие обстоятельства, именно этот документ является базовым на пути к миру.

Данилов озвучил мнение общества

Михаил Подоляк отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказал одно из дискуссионных в обществе мнений, заявив, что "Минск" должен быть рациональнее.

Но сейчас мы можем, а значит, и должны искать новый формат шагов. Таким образом в рамках имеющихся и пока безальтернативных минских соглашений должны обеспечить честный, справедливый, стабильный процесс деоккупации наших территорий,

– сказал политик.

Подоляк подчеркнул, что это усиливает Украину.

Последние заявления о минских договоренностях

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Объяснял это тем, что в документе прописаны очень четкие шаги.

Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что решить ситуацию на Донбассе можно, мол, только через минские договоренности. Он даже угрожал, что никакого другого варианта для Киева якобы не существует.

По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, Украина может использовать минские договоренности в собственных интересах. Поэтому выходить из них точно не надо. Соответствующие соглашения являются базисом для украинской дипломатии.

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Минские соглашения – это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате. Верховная Рада Украины не ратифицировала их как международно-правовые договоры. Украинская сторона настаивала на пересмотре этих соглашений.