Це може забезпечити повернення окупованого Донбасу під контроль нашої держави, гарантуючи її суверенітет. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Якби не Порошенко, "Мінськ" був би продуманим
Подоляк наголосив, що домовленості потребують значної дипломатичної роботи.
Якби в 2014 – 2015 роках дипломатію України очолювала далекоглядна і не схильна до тіньових схем та змов людина, а не пан Порошенко, текст мінських угод міг би бути трохи більш виваженим та продуманим,
– заявив Подоляк.
За його словами, попри всі оцінки та інші обставини, саме цей документ є базовим на шляху до миру.
Данілов озвучив думку суспільства
Михайло Подоляк зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив одну з дискусійних в суспільстві думок, заявивши, що "Мінськ" мав бути раціональнішим.
Але зараз ми можемо, а отже, і повинні шукати новий формат кроків. Таким чином у рамках наявних і поки що безальтернативних мінських угод маємо забезпечити чесний, справедливий, стабільний процес деокупації наших територій,
– сказав політик.
Михайло Подоляк підкреслив, що це посилює Україну.
Останні заяви про мінські домовленості
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що не бачить сенсу у перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Пояснював це тим, що у документі прописані дуже чіткі кроки.
- Глава російського МЗС Сергій Лавров казав, що вирішити ситуацію на Донбасі можна, мовляв, лише через мінські домовленості. Він навіть погрожував, що жодного іншого варіанту для Києва буцімто не існує.
- На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, Україна може використати мінські домовленості у власних інтересах. Тому виходити з них точно не треба. Відповідні угоди є базисом для української дипломатії.
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