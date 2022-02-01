Це може забезпечити повернення окупованого Донбасу під контроль нашої держави, гарантуючи її суверенітет. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Якби не Порошенко, "Мінськ" був би продуманим

Подоляк наголосив, що домовленості потребують значної дипломатичної роботи.

Якби в 2014 – 2015 роках дипломатію України очолювала далекоглядна і не схильна до тіньових схем та змов людина, а не пан Порошенко, текст мінських угод міг би бути трохи більш виваженим та продуманим,
– заявив Подоляк.

За його словами, попри всі оцінки та інші обставини, саме цей документ є базовим на шляху до миру.

Данілов озвучив думку суспільства

Михайло Подоляк зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив одну з дискусійних в суспільстві думок, заявивши, що "Мінськ" мав бути раціональнішим.

Але зараз ми можемо, а отже, і повинні шукати новий формат кроків. Таким чином у рамках наявних і поки що безальтернативних мінських угод маємо забезпечити чесний, справедливий, стабільний процес деокупації наших територій,
– сказав політик.

Михайло Подоляк підкреслив, що це посилює Україну.

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