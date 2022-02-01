Это может обеспечить возвращение оккупированного Донбасса под контроль нашего государства, гарантируя его суверенитет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Если бы не Порошенко, "Минск" был бы продуманным
Политик подчеркнул, что договоренности требуют значительной дипломатической работы.
Если бы в 2014 – 2015 годах дипломатию Украины возглавлял дальновидный и не склонный к теневым схемам и заговорам человек, а не господин Порошенко, текст минских соглашений мог бы быть немного более взвешенным и продуманным,
– заявил Подоляк.
По его словам, несмотря на все оценки и другие обстоятельства, именно этот документ является базовым на пути к миру.
Данилов озвучил мнение общества
Михаил Подоляк отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказал одно из дискуссионных в обществе мнений, заявив, что "Минск" должен быть рациональнее.
Но сейчас мы можем, а значит, и должны искать новый формат шагов. Таким образом в рамках имеющихся и пока безальтернативных минских соглашений должны обеспечить честный, справедливый, стабильный процесс деоккупации наших территорий,
– сказал политик.
Подоляк подчеркнул, что это усиливает Украину.
Последние заявления о минских договоренностях
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Объяснял это тем, что в документе прописаны очень четкие шаги.
- Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что решить ситуацию на Донбассе можно, мол, только через минские договоренности. Он даже угрожал, что никакого другого варианта для Киева якобы не существует.
- По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, Украина может использовать минские договоренности в собственных интересах. Поэтому выходить из них точно не надо. Соответствующие соглашения являются базисом для украинской дипломатии.
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