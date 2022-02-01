Это может обеспечить возвращение оккупированного Донбасса под контроль нашего государства, гарантируя его суверенитет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Если бы не Порошенко, "Минск" был бы продуманным

Политик подчеркнул, что договоренности требуют значительной дипломатической работы.

Если бы в 2014 – 2015 годах дипломатию Украины возглавлял дальновидный и не склонный к теневым схемам и заговорам человек, а не господин Порошенко, текст минских соглашений мог бы быть немного более взвешенным и продуманным,
– заявил Подоляк.

По его словам, несмотря на все оценки и другие обстоятельства, именно этот документ является базовым на пути к миру.

Данилов озвучил мнение общества

Михаил Подоляк отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказал одно из дискуссионных в обществе мнений, заявив, что "Минск" должен быть рациональнее.

Но сейчас мы можем, а значит, и должны искать новый формат шагов. Таким образом в рамках имеющихся и пока безальтернативных минских соглашений должны обеспечить честный, справедливый, стабильный процесс деоккупации наших территорий,
– сказал политик.

Подоляк подчеркнул, что это усиливает Украину.

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