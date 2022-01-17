Политик традиционно заявил, что Украина находится под "внешним управлением США". Вашингтон, дескать, способен "заставить" Киев выполнить минские договоренности.

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Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан выполнить,

– подчеркнул Лавров.

Вопросы Донбасса могут вынести на референдум

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что у властей есть несколько вариантов прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий. В частности, в Украине могут провести референдум относительно Донбасса. К такому шагу прибегнут, если этого потребуют переговоры.

Кроме того, президент говорил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной".

Ситуация на Востоке Украины: последние новости

На протяжении суток 16 января российские наемники открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в сторону Екатериновки.

В результате их действий один воин ВСУ получил ранения. Известно, что боец ​​находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

К границе Украины Россия стянула свои войска. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предупредил, что есть большая угроза вторжения России в Украину уже в ближайшие дни, то есть это произойдет до конца января.

В то же время, аналитики CIT считают, что прежде чем ввести войска на нашу территорию, Кремль может прибегнуть к провокациям на Донбассе. Так Россия планирует оправдать цель своего вторжения.

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Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан выполнить.