Політик традиційно заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням США". Вашингтон, мовляв, спроможний "змусити" Київ виконати мінські домовленості.
До теми Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки, – посол США в НАТО
Для українського режиму жодного плану "Б" не може бути. Є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний виконати,
– наголосив Лавров.
Питання Донбасу можуть винести на референдум
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що у влади є кілька варіантів щодо припинення війни на Донбасі та повернення окупованих територій. Зокрема, в Україні можуть провести референдум щодо Донбасу. До такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.
Крім того, президент казав, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході України доведеться відгороджувати Донбас "стіною".
Ситуація на Сході України: останні новини
- Упродовж доби 16 січня російські найманці відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї у сторону Катеринівки.
- Внаслідок їхніх дій один воїн ЗСУ отримав поранення. Відомо, що боєць перебуває в лікарні у задовільному стані.
- До кордону України Росія стягнула свої війська. Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох попередив, що є велика загроза вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями, тобто це відбудеться до кінця січня.
- Водночас аналітики CIT вважають, що перш ніж ввести війська на нашу територію, Кремль може вдатися до провокацій на Донбасі. Так Росія планує виправдати мету свого вторгнення.
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Для українського режиму жодного плану "Б" не може бути. Є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний виконати.