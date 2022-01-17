Політик традиційно заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням США". Вашингтон, мовляв, спроможний "змусити" Київ виконати мінські домовленості.

До теми Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки, – посол США в НАТО

Для українського режиму жодного плану "Б" не може бути. Є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний виконати,
– наголосив Лавров.

Питання Донбасу можуть винести на референдум

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що у влади є кілька варіантів щодо припинення війни на Донбасі та повернення окупованих територій. Зокрема, в Україні можуть провести референдум щодо Донбасу. До такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.

Крім того, президент казав, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході України доведеться відгороджувати Донбас "стіною".

Ситуація на Сході України: останні новини

  • Упродовж доби 16 січня російські найманці відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї у сторону Катеринівки.
  • Внаслідок їхніх дій один воїн ЗСУ отримав поранення. Відомо, що боєць перебуває в лікарні у задовільному стані.
  • До кордону України Росія стягнула свої війська. Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох попередив, що є велика загроза вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями, тобто це відбудеться до кінця січня.
  • Водночас аналітики CIT вважають, що перш ніж ввести війська на нашу територію, Кремль може вдатися до провокацій на Донбасі. Так Росія планує виправдати мету свого вторгнення.

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Для українського режиму жодного плану "Б" не може бути. Є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний виконати.