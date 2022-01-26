Соответствующие соглашения являются базисом для украинской дипломатии. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Важно Такой сценарий очень смущает, – Пионтковский сказал, что ждать от нормандской встречи
Триумф украинской дипломатии
"Сами по себе Минские договоренности Киев может выигрышно отыграть. Уже дважды Москва "вытягивала" Украину в Совет безопасности – в 2020 и 2021 годах – чтобы отчитаться за выполнение минских договоренностей", – отметил Пионтковский.
По его словам, каждый раз заседание Совета Безопасности заканчивалось триумфом украинской дипломатии. Немалая заслуга в успехе нашего государства благодаря госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.
В Стокгольме он (Кулеба – 24 канал) в течение получаса Сергея Лаврова "размазывал по стене" по Минским соглашениям. Показывали, что Москва не выполняет базовые Минские пункты: прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и допуск ОБСЕ.
Выходить из минских соглашений не надо
Российский публицист считает, что Украине не нужно выходить из минских договоренностей. Ведь они дают достаточную платформу для борьбы.
У Украины есть очень выигрышная позиция в интерпретации, которую она показала всему миру,
– подчеркнул Пионтковский.
Он считает, что нет никакого смысла и необходимости апеллировать тремя основными пунктами договоренностей, на которых отмечает Москва.
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Главное о Минских договоренностях
- Это термин, который обозначает три совместных документа сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате.
- Несмотря на то, что Россия подписала соответствующие соглашения, она их с самого начала не соблюдает.
- В Кремле говорят, что наше государство не имеет плана "Б", только минские договоренности.
- Энтони Блинкен считает, что не стоит пересматривать соответствующий документ. Мол, там уже прописаны четкие шаги.
- Однако украинская сторона неоднократно подчеркивала, что пересмотреть "Минск" все же надо.