Зернова угода зупинена, – у Путіна вперше прокоментували вибухи на Кримському мосту

У Кремлі заявили про призупинення зернової угоди. Ймовірно, це стало відповіддю на вибухи на Кримському мосту 17 липня.

В Кремлі вперше прокоментували нічну "бавовну" на анексованому півострові. Путінський посіпака, прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" припинено.

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"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, її зупинено", – заявив він.

Водночас Пєсков зазначив, що Росія негайно повернеться до "зернової угоди" щойно її домовленості буде виконано.

Та перейшов до звичних для Кремля методів – погроз: заявив, що відповіддю на сьогоднішні руйнування Кримського мосту – "буде досягнення всіх цілей спецоперації".

Пропагандисти теж взялись пов'язувати призупинення зернової угоди із сьогоднішньою "бавовною". Мовляв, "надводні безпілотники, які атакували Кримський міст" могли спустити з цивільного судна, яке, наприклад, йшло за зерном.

Сторони угоди офіційно повідомлені

Крім того, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія уже офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди,

– заявила Захарова.

Зверніть увагу! Раніше в ОК "Південь" зазначали, що вибухи на Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, щоби, зокрема, зірвати "зернову угоду".

Головне про "зернову угоду"

Угоду було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив.

Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на 2 місяці. Наразі вона діяла якраз до 17 липня.

Водночас з 27 червня Росія не реєструвала жодного нового корабля в рамках зернової угоди, фактично зупинивши таким чином роботу зернового коридору.