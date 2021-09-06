Жителі Рівненщини зможуть 2 місяці ходити в Білорусь по гриби та ягоди

З 6 вересня й до 15 листопада жителі Рівненщини з прикордонних регіонів зможуть перетинати кордон з Білоруссю для збирання ягід і грибів. Пропуск відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Мовиться про охочих сходити на "тихе полювання" в білоруський республіканський ландшафтний заповідник "Ольманські болота".

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Умови перетину кордону

Прикордонники здійснюватимуть пропускні операції щоденно з 6 ранку й до 20 вечора з обов'язковим поверненням громадян на територію України в день перетину державного кордону.

Працюватимуть одразу три тимчасові місця перетину кордону:

"Познань" – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

"Березове" – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

"Дроздинь" – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Для перетину кордону необхідна низка документів:

дійсний національний паспорт громадянина України (для громадян, яким не виповнилося 16 років – свідоцтво про народження),

довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою та підписом голови сільської ради з печаткою,

перепустка, видана органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування в прикордонній смузі,

іменної квитанції про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота".

Держприкорднослужба також зазначає, що перетин кордону можливий лише в пішому порядку або на велосипеді.

Допис Держприкордонслужби:

, що пропуск по паспортному документу у форматі ID-картки здійснюватись не буде. Для цього потрібен паперовий паспорт.

На Рівненщині розпочинається тимчасовий спрощений пропуск мешканців прикордоння на територію Білорусі.

Відповідно до двосторонніх домовленостей між Держприкордонслужбою України та Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь з 6 вересня громадяни України, жителі прикордонних населених пунктів Рівненщини, матимуть змогу перетинати українсько-білоруський кордон для збору диких ягід та грибів. Триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота" до 15 листопада.

Прикордонники здійснюватимуть пропускні операції щоденно з 06.00 до 20.00 години з обов’язковим поверненням громадян на територію України у день перетину державного кордону.

Функціонуватимуть тимчасові місця спрощеного перетину кордону:

"Познань" – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

"Березове" – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

"Дроздинь" – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Громадянам для перетину кордону необхідно мати:

старше 16 років – дійсний національний паспорт громадянина України, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою; перепустки, виданої органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування в прикордонній смузі; іменної квитанції про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота";

молодше 16 років – свідоцтво про народження, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою. Перетин кордону здійснюватиметься у супроводі законних представників або інших повнолітніх осіб за наявності нотаріально завіреного клопотання. При цьому неповнолітні громадяни до 16 років повинні мати перепустку видану органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування у прикордонній смузі, а також іменну квитанцію про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота".

Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах. Пропуск осіб по паспортному документу у форматі ID-картки здійснюватись не буде.

З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції особи повинні мати медичні маски та будуть підлягати обов’язковому температурному скринінгу.