У центрі Житомира госпіталізували двох дітей після удару блискавкою

У центрі Житомира вдень 17 червня медики ушпиталили двох дітей. Це сталося після удару блискавки.

Унаслідок негоди постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Підлітки зараз перебувають під наглядом лікарів.

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У Житомирі ушпиталили 13-річних дітей після удару блискавки

Медичний директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов розповів журналістам Суспільного, що швидку на місце викликали о 13:46. Інцидент стався на вулиці Леха Качинського.

Гриньов зазначив, що до швидкої надійшло повідомлення від перехожої, яка сповістила, що у двох дітей вдарила блискавка. Тому екстрена медична допомога негайно виїхала на місце.

Мова йде про двох дітей: 13-річних дівчину та хлопця. Наразі відомо, що дівчина вдарилася головою об бордюр: її у важкому стані без свідомості госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопця в легшому стані доставили до дитячої лікарні імені Володимира Башека. Хлопець зараз під наглядом,

– сказав Центру екстреної медичної допомоги.

У дівчинки не зафіксували слідів від удару блискавкою

Згодом у коментарі журналістам медичний директор з хірургічної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні Микола Бобер сказав, що у дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Водночас лікар наголосив, що ударів від блискавки зафіксовано не було.

"Дівчину привезли до нас близько 15:00 у важкому стані. Її одразу обстежили. Попередній діагноз був "ураження блискавкою", оскільки саме таке повідомлення ми отримали. Втім, слідів від входу і виходу блискавки ми не знайшли", – наголосив Бобер.

Лікар також зазначив, що у 13-річної дівчинки зафіксовано удар м'яких тканин голови, тому він припустив, що вона могла злякатися, коли поруч ударила блискавка і грім, втратила свідомість і впала, вдарившись головою.

Зараз, за словами Миколи Бобера, дівчинку вдалося стабілізувати, її стан задовільний. Вона перебуває під наглядом і проведе у лікарні найближчі кілька днів.

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