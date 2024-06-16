Шторм накриває фактично половину України. Цього разу жителі практично всіх західних та північних областей можуть бути спокійними.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі попереджають, що 16 червня у південних, центральних та східних областях очікуються грози, вдень в окремих районах можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, а також вночі і Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують значний дощ.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

В яких регіонах оголосили штормове попередження / Укргідрометцентру

Водночас через негоду у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Якою буде погода

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 червня по Україні вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі сягатиме +12...+17, у західних областях трохи прохолодніше – +8...+13 градусів. Вдень позначки термометра показуватимуть +20...+25, у східних та південних областях очікується спека до +23…+28 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже 19 червня в Україні потеплішає. Так, майже по всій території нашої держави температура повітря сягне +30 градусів, а подекуди навіть вище. Однак вже наступного дня температура знову знизиться до +22...+25 градусів.

У вівторок на Заході, 18 червня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, переважно без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вдень +20 – +26, у південних, східних областях, в Україні +23 – +29. У понеділок, 17 червня знову прогнозується дощ.

Погода у столиці

У Київській області 16 червня очікують хмарне небо з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі по області коливатиметься у межах +12...+17, вдень буде +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі температура не перевищуватиме +15...+17, а вдень +21...+23.