Чи чекати різкої зміни погоди найближчими днями, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

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Чи буде сильна спека найближчими днями

Синоптики прогнозували, що в наступні три доби, зокрема, +12 – +20 градусів. Лише в неділю на Заході +8 – +13 градусів.

Вдень в Україні +20 – +26 градусів. На Півдні, Сході, 18 червня в Україні +23 – +29 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже 19 червня в Україні потеплішає. Так, майже по всій території нашої держави температура повітря сягне +30 градусів, а подекуди навіть вище.

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Орієнтовний прогноз погоди на 19 червня / скриншот з Укргідрометцентру

Щоправда, вже наступного дня, 20 червня, у частині областей температура знову знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі до +22 – +25 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 20 червня / скриншот з Укргідрометцентру

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В яких областях будуть дощі та грози