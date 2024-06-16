Чи чекати різкої зміни погоди найближчими днями, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.
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Чи буде сильна спека найближчими днями
Синоптики прогнозували, що в наступні три доби, зокрема, +12 – +20 градусів. Лише в неділю на Заході +8 – +13 градусів.
Вдень в Україні +20 – +26 градусів. На Півдні, Сході, 18 червня в Україні +23 – +29 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже 19 червня в Україні потеплішає. Так, майже по всій території нашої держави температура повітря сягне +30 градусів, а подекуди навіть вище.
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Орієнтовний прогноз погоди на 19 червня / скриншот з Укргідрометцентру
Щоправда, вже наступного дня, 20 червня, у частині областей температура знову знизиться. Зокрема, на Заході та Півночі до +22 – +25 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 20 червня / скриншот з Укргідрометцентру
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В яких областях будуть дощі та грози
- В Укргідрометцентрі також прогнозували, що 16 – 17 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.
- У неділю в більшості південних, центральних і Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- 16 червня у західних областях, 18 червня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, переважно без опадів.
- Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
- До слова, середня місячна температура повітря в червні передбачається +19 – +23 градуси, в гірських районах +16 – +19, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117 –171, що в межах норми.