В яких областях знову чекати злив, скільки ще будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 червня пройдуть помірні дощі, подекуди грози. На Північному Сході опади будуть значними.
Прогноз погоди на 17 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, у понеділок в Україні +21 – +26 градусів. Тільки на Півдні тепліше, зокрема, до +24 – +29.
18 – 19 червня в Україні переважно без опадів, лише 18 червня у північно-східній частині, вдень 19 червня в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,
– зазначили синоптики.
Додали, що температура у вівторок і середу вночі +14 – +19. Вдень +23 – +28, але на Півдні, 19 червня в Україні вже +27 – +32 градуси.
Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на літо в Україні
- Раніше у коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.
- Також експертка зазначила, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – сказала Віра Балабух.
- До речі, за словами метеорологині, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях. Найвища температура очікується в липні й першій половині серпня.