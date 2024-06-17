В яких областях знову чекати злив, скільки ще будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Де будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 червня пройдуть помірні дощі, подекуди грози. На Північному Сході опади будуть значними.

Прогноз погоди на 17 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, у понеділок в Україні +21 – +26 градусів. Тільки на Півдні тепліше, зокрема, до +24 – +29.

18 – 19 червня в Україні переважно без опадів, лише 18 червня у північно-східній частині, вдень 19 червня в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, що температура у вівторок і середу вночі +14 – +19. Вдень +23 – +28, але на Півдні, 19 червня в Україні вже +27 – +32 градуси.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.

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Цікаво! За орієнтовними прогнозами на картах, уже 21 червня по всій Україні може бути без опадів. Очікується лише невелика хмарність. Втім, сильної спеки, ймовірно, поки що не буде.

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